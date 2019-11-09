09.11.2019, 13:21

ГРАФИК | Страны, где чаще всего платят наличкой


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Coop Konsum Mustvee
Coop Konsum MustveeFoto: Anni Õnneleid

В Европе чаще всего расплачиваются наличными деньгами, а в Азии наоборот, предпочитают платить карточкой. Смотрите график!

Страны, в которых чаще всего платят наличкой:

Почти все жители Мальты платят банкнотами — 92% от всех покупок. В Эстонии немного больше тех, кто платит карточкой — 52% жителей страны используют карточку в магазине. Почти не тратят наличку в Южной-Корее, только 14% используют бумажные деньги.

Источник: 2018 World Cash report.

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