ГРАФИК | Страны, где чаще всего платят наличкой

В Европе чаще всего расплачиваются наличными деньгами, а в Азии наоборот, предпочитают платить карточкой. Смотрите график!
Страны, в которых чаще всего платят наличкой:
Почти все жители Мальты платят банкнотами — 92% от всех покупок. В Эстонии немного больше тех, кто платит карточкой — 52% жителей страны используют карточку в магазине. Почти не тратят наличку в Южной-Корее, только 14% используют бумажные деньги.
Источник: 2018 World Cash report.
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