ГРАФИК | Страны, где чаще всего платят наличкой

Страны, в которых чаще всего платят наличкой:

Почти все жители Мальты платят банкнотами — 92% от всех покупок. В Эстонии немного больше тех, кто платит карточкой — 52% жителей страны используют карточку в магазине. Почти не тратят наличку в Южной-Корее, только 14% используют бумажные деньги.

Источник: 2018 World Cash report.