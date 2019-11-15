15.11.2019, 15:30

ГРАФИК: Стали известны самые сильные торговые сети Эстонии

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Kaubandus keskused jõulu eel
ostukäruFoto: Karli Saul

Согласно исследованию потенциала роста продуктовых сетей, проведенному Kantar Emor, самой сильной на местном рынке является сеть Coop.

Сила сети зависит во многом от ее величины. С учетом эмоциональной связи между магазином и клиентам, то есть силы бренда, хороший результат показывает и Selver. По словам эксперта агентства Керстен Йыги, рост этих сетей происходит за счет возможности быстро и удобно расплачиваться за покупки, а также широкий выбор местных товаров.

Руководитель Coop Eesti Keskühistu Ало Иваск объясняет успех тем, что местные товарищества лучше понимают ожидания и желания местного населения, чем иностранные торговые сети.

Смотрите график!

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