ГРАФИК: Стали известны самые сильные торговые сети Эстонии

Сила сети зависит во многом от ее величины. С учетом эмоциональной связи между магазином и клиентам, то есть силы бренда, хороший результат показывает и Selver. По словам эксперта агентства Керстен Йыги, рост этих сетей происходит за счет возможности быстро и удобно расплачиваться за покупки, а также широкий выбор местных товаров.

Руководитель Coop Eesti Keskühistu Ало Иваск объясняет успех тем, что местные товарищества лучше понимают ожидания и желания местного населения, чем иностранные торговые сети.

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