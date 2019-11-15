ГРАФИК: Стали известны самые сильные торговые сети Эстонии

Согласно исследованию потенциала роста продуктовых сетей, проведенному Kantar Emor, самой сильной на местном рынке является сеть Coop.
Сила сети зависит во многом от ее величины. С учетом эмоциональной связи между магазином и клиентам, то есть силы бренда, хороший результат показывает и Selver. По словам эксперта агентства Керстен Йыги, рост этих сетей происходит за счет возможности быстро и удобно расплачиваться за покупки, а также широкий выбор местных товаров.
Руководитель Coop Eesti Keskühistu Ало Иваск объясняет успех тем, что местные товарищества лучше понимают ожидания и желания местного населения, чем иностранные торговые сети.
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