ГРАФИК | Снижение акцизов значительно пополнило госбюджет. Больше всего выросли продажи крепкого алкоголя

Если сравнить данные за июль 2019 и 2020, то становится ясно, что государство собрало в этом году на 6,25 млн евро больше акцизных сборов. При этом сумма, полученная с алкогольного акциза выросла на целых 86% - с 13,47 млн евро до 25 млн евро.

Львиную долю роста дал акциз на крепкий алкоголь. Его рост составил 8,6 млн евро, то есть целых 207,3%. Доходы с акциза на пиво и вино также значительно выросли.

За год также увеличилось на 17% поступление табачного акциза. Сумма акциза с сигарилл выросла на 110%, с 220 000 млн евро до 460 000 млн евро. По всей видимости, раньше эстоноземельцы часто покупали в Латвии не только алкоголь, но и табачные изделия.