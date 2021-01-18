ГРАФИК | Смотрите, у кого в прошлом году больше всего выросли зарплаты

Если в 2019 году зарплаты выросли на 8%, то в прошлом году средний рост составил 5,4%, следует из большого исследования, проведенного Palgainfo Agentuur и порталом CVKeskus.ee.
Всего были проанализированы данные о зарплатах более 46 000 человек.
Если весной 2019 года медианная брутто-зарплата участников исследования составила 1464 евро, то в 2020 году выросла на 79 до 1543 евро. Больше всего в прошлом году увеличилась зарплата у специалистов высшего звена и офисных работников (8,5% и 7,9%). Медианная зарплата первых составила 1790 евро, вторых 1188 евро.
Меньше всего выросли зарплаты у руководителей нижнего звена, операторов машин и устройств, низкоквалифицированных рабочих.
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