ГРАФИК | Смотрите, у кого в прошлом году больше всего выросли зарплаты

Всего были проанализированы данные о зарплатах более 46 000 человек.

Если весной 2019 года медианная брутто-зарплата участников исследования составила 1464 евро, то в 2020 году выросла на 79 до 1543 евро. Больше всего в прошлом году увеличилась зарплата у специалистов высшего звена и офисных работников (8,5% и 7,9%). Медианная зарплата первых составила 1790 евро, вторых 1188 евро.

Меньше всего выросли зарплаты у руководителей нижнего звена, операторов машин и устройств, низкоквалифицированных рабочих.

Смотрите график!