17.02.2021, 21:38

ГРАФИК | Смотрите, кто получил максимальное антикризисное пособие на зарплату! Среди них есть казино

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Сийри Лийва, Ärileht.ee
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ГРАФИК | Смотрите, кто получил максимальное антикризисное пособие на зарплату! Среди них есть казино
Andres Putting

Согласно данным Кассы по безработице, максимальную компенсацию в 180 000 евро за вызванный в последние месяцы ущерб от введенных коронавирусных ограничений получили 12 работодателей. Речь идет о предприятиях и учреждениях Харьюмаа.

За декабрь-январь компенсация на зарплату была назначена 1715 предприятиям и организациям Ида-Вирумаа и Харьюмаа, в которых работают 10 083 человека.

Среди получивших максимальную компенсацию — учреждения сферы культуры, отели, рестораны, а также, например, Fenix Casino, которое действует в рамках компании OÜ Novoloto и управляется известным в недавном прошлом политиком Урве Пало.

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