ГРАФИК | Смотрите, кто получил максимальное антикризисное пособие на зарплату! Среди них есть казино

За декабрь-январь компенсация на зарплату была назначена 1715 предприятиям и организациям Ида-Вирумаа и Харьюмаа, в которых работают 10 083 человека.

Среди получивших максимальную компенсацию — учреждения сферы культуры, отели, рестораны, а также, например, Fenix Casino, которое действует в рамках компании OÜ Novoloto и управляется известным в недавном прошлом политиком Урве Пало.