17.02.2021, 21:38
ГРАФИК | Смотрите, кто получил максимальное антикризисное пособие на зарплату! Среди них есть казино(6)
Согласно данным Кассы по безработице, максимальную компенсацию в 180 000 евро за вызванный в последние месяцы ущерб от введенных коронавирусных ограничений получили 12 работодателей. Речь идет о предприятиях и учреждениях Харьюмаа.
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