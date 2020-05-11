ГРАФИК | Смотрите, какие предприятия получили самые большие компенсации зарплат от Кассы по безработице



По состоянию на утро 11.05.2020 компенсация заработной платы назначена 12 978 учреждениям на 104 931 работников. 85 622 человек получили компенсацию за один месяц, и 19 309 человек получили компенсацию за два месяца, это также является максимальным периодом, за который работодатель может ходатайствовать о компенсации. Общий размер назначенных компенсаций составляет 114 208 697 евро.

Меры поддержки со стороны Кассы по безработице действуют до конца мая, для этого предусмотрено 250 миллионов евро.

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