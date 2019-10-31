ГРАФИК | Смотрите, какие предприятия платят самые высокие зарплаты в Эстонии

На втором месте в этом списке находится компания CM Tallinna AS, которая занимается зерновыми. Входящее в международный концерн Copenhagen Merchants Group предприятие платит своим 12 работникам в среднем 7877 евро. Член правления фирмы Индрек Айгро сказал, что минувший год для компании был удачным, рост оборота и прибыли отразился и на зарплатах.

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