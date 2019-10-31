31.10.2019, 11:18

ГРАФИК | Смотрите, какие предприятия платят самые высокие зарплаты в Эстонии

 (19)
EST 8
Raha
RahaOliver Tsupsman

Средняя зарплата в Эстонии сейчас немногим выше 1400 евро. Второй год компанией с самыми высокими зарплатами является Microsoft Estonia , где средняя брутто-зарплата равняется 8297 евро, пишет Äripäev.

На втором месте в этом списке находится компания CM Tallinna AS, которая занимается зерновыми. Входящее в международный концерн Copenhagen Merchants Group предприятие платит своим 12 работникам в среднем 7877 евро. Член правления фирмы Индрек Айгро сказал, что минувший год для компании был удачным, рост оборота и прибыли отразился и на зарплатах.

Подробнее читайте в Äripäev.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: