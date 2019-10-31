31.10.2019, 11:18
ГРАФИК | Смотрите, какие предприятия платят самые высокие зарплаты в Эстонии(40)
Средняя зарплата в Эстонии сейчас немногим выше 1400 евро. Второй год компанией с самыми высокими зарплатами является Microsoft Estonia OÜ, где средняя брутто-зарплата равняется 8297 евро, пишет Äripäev.
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