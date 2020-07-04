ГРАФИК | Смотрите, как отличаются цены на местную клубнику в Эстонии и Финляндии
В Финляндии, как и в Эстонии, каждый год уделяется особо много внимания цене местной клубники.
В Финляндии, как и в Эстонии, каждый год уделяется особо много внимания цене местной клубники.
Эстонская клубника очень долго держала высокую цену, но в пятницу наконец подешевела — на рынке можно найти местную клубнику менее 4 евро за килограмм. В Финляндии цены на местную клубнику не поднимались в этом году особенно высоко — но по-равнению с Эстонией, они заоблачны.
В пятницу на рынке Балтийского вокзала эстонскую клубнику можно было приобрести как по цене 4,50 и 4,80 евро, так и по 3,50 и 3,90 евро.
В Финляндии же цена, хоть насколько-то близкая к этому, получается лишь при покупке клубники по пяти кг за раз — тогда цена одного кг выйдет 5-8 евро. У наших северных соседей действует принцип — чем больше ягод купишь, тем дешевле обойдется килограмм.
Поэтому в некоторых местах в Финляндии всего лишь за 500 граммов финской клубники придется отдать больше 7 евро. Смотрите финские цены по состоянию на 1 июля!
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