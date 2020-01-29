ГРАФИК | Сколько работников в Эстонии на самом деле получают зарплату ниже средней?

Торгово-промышленная палата Эстонии 14 января обратилась к Министерству внутренних дел в связи с поправками к Закону об иностранцах. В обращении палата утверждала, что в 2018 году примерно 80% работающих людей в Эстонии получали зарплату ниже средней. Но в число названных 80% входили не только работники, но и другие получающие доход люди. Внимание палаты на вводящую в заблуждение информацию обратил Ärileht.

Теперь палата отправила МВД исправление и предоставила новые данные за 2018 год о работающих людях.

Из них выясняется, что количество получающих зарплату ниже средней в Эстонии все-таки существенное.

По данным Налогово-таможенного департамента, в 2018 году примерно 426 000 работников, или 66%, получали зарплату ниже средней. В Таллинне и Харьюмаа этот показатель был 59% и в остальной Эстонии — 71%. Речь идет о реально полученном людьми доходе от зарплаты, а не о зарплате на полную ставку.