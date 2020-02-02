02.02.2020, 17:16

ГРАФИК: Сколько людей пользуются возможностью вывода средств из пенсионного фонда?

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Eesti 200 noortekogu meeleavaldus pensionireformi vastu
Eesti 200 noortekogu meeleavaldus pensionireformi vastuFoto: Rauno Volmar

Принятые Рийгикогу поправки к закону о накопительной пенсии по сути повторяют ту возможность, которая в случае с III пенсионной ступенью есть всегда. Ежегодно из III пенсионной ступени досрочно снимается около 2% накопленных там средств.

Со вступлением нового закона в силу возможность вывести средства появится и у людей, присоединившихся ко II ступени. Если человек захочет снять деньги до вступления в пенсионный возраст, то должен будет заплатить с этой суммы подоходный налог в полном размере (20%, то есть 20 центов с каждого евро) .

Если говорить о III ступени (чтобы провести аналогию со II), то в 2018 году людям в возрасте до 55 лет (то есть то, что можно было снять сразу, с уплатой подоходного налога) принадлежало 326 млн евро. Из них было реально выведено всего 5,6 млн евро, то есть 1,7%. Если смотреть на более ранние данные, то и там этот процент составляет в среднем 2% от общего объема ступени, за исключением кризисных времен. Смотрите графики!

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