ГРАФИК: Различие в зарплатах мужчин и женщин по-прежнему наблюдается во всех сферах деятельности

В октябре 2018 года почасовая брутто-зарплата у женщин была на 18,7% меньше, чем у мужчин. По сравнению с тем же периодом 2017 года гендерный разрыв в зарплатах уменьшился на 2,2 процентных пункта.

Более всего — на 6,3 процентных пункта — гендерное различие в зарплатах сократилось в сфере профессиональной, научной и технической деятельности, но увеличилось в других обслуживающих сферах (деятельность организаций, ремонт товаров для дома, сфера красоты).

Statistikaamet

Statistikaamet





Гендерное различие в зарплатах рассчитывается вычитанием из средней почасовой брутто-зарплаты мужчин средней почасовой брутто-зарплаты женщин. Полученное значение делится на среднюю почасовую брутто-зарплату мужчин и выражается в процентах. Средняя почасовая брутто-зарплата рассчитана без учета нерегулярных премий и дополнительных выплат.

Данная статистическая работа проведена в рамках исследования ”Структура оплаты труда”, которую Департамент статистики проводит каждые четыре года относительно показателей октября. Полученные в ходе исследования данные отражают численность наемных работников, структуру и оплату труда по сферам деятельности, профессии, возрасту, полу, виду договора, полной и частичной занятости и образованию. В годы проведения исследования структуры оплаты труда данные собираются только относительно численности работников мужского и женского пола, отработанных часов и оплаты труда.