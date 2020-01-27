ГРАФИК: Производство яиц в прошлом году было самым низким за последнее время

В прошлом году произведено 145,3 миллиона яиц, или на 29% меньше, чем годом ранее. Сокращение объема производства яиц началось уже с первого квартала 2018 года и достигло минимума в четвертом квартале 2019 года, когда было произведено 30 миллионов яиц. Численность птицы в конце минувшего года составила 2 миллиона, или на 5% меньше, чем годом ранее.

Производство яиц, 2018 — 2019



Statistikaamet



В конце прошлого года в Эстонии насчитывалось 254 000 голов крупного рогатого скота, в их числе 85 000 молочных коров. В сравнении с тем же периодом 2018 года крупного рогатого скота было на 0,8% больше, однако численность молочных коров уменьшилась на 0,2%. Несмотря на уменьшение числа дойных коров, сохранилась тенденция увеличения среднегодового показателя молочной продукции на одну корову. В прошлом году на одну корову пришлось 9 633 кг молока — это на 346 кг больше, чем в 2018 году. Всего произведено 821 500 тонн молока, что на 3% больше, чем годом ранее.

К концу 2019 года в Эстонии насчитывалось 306 300 свиней — это самый высокий показатель численности за последние пять лет, а также 74 400 овец и коз. Численность овец и коз за последние пять лет снижалась: в сравнении с 2018 годом на 5%, а по сравнению с 2015 годом — на 18%.

За год производство мясной продукции увеличилось на 5%. С проданных на убой (включая экспорт) и забитых в хозяйствах животных и птиц получено 77 800 тонн мяса (в убойном весе). При этом производство говядины, баранины и козлятины уменьшилось по сравнению с 2018 годом на 6% и 13% соответственно, а производство свинины выросло на 8% и мяса домашней птицы — на 5%.