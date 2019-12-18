ГРАФИК | Последние данные: около 300 000 жителей Эстонии проживают в относительной бедности

В относительной бедности в 2018 году жили люди, чей месячный эквивалентный нетто-доход был меньше 569 евро, а в абсолютной бедности — лица, чей ежемесячный эквивалентный доход был меньше 215 евро.

Относительная бедность уменьшилась среди домохозяйств, состоящих из одного человека, т.е. среди проживающих в одиночку лиц, а также среди родителей-одиночек. Самое незначительное различие в этом показателе наблюдается среди жителей в возрасте 65 лет и старше, несмотря на то, что в течение последнего десятилетия эта разница в незначительной степени увеличилась.

Уровень относительной бедности, или доля лиц, чей годовой эквивалентный нетто-доход был меньше, чем скорректированный по показателю инфляции уровень относительной бедности три года назад, увеличился: в 2017 году он составлял 11,0%, а в 2018 году — 12,1%.

Если бы доход рассчитывался без учета государственных пособий и пенсий, то показатель проживающих в относительной бедности составил бы 39,1% населения, а в абсолютной бедности — 22,7%.

В годовом сравнении неизменным остался показатель относительной бедности среди молодежи (в возрастной группе 16-24 лет), сохранившись на уровне 20,9%, однако увеличился среди детей. В 2018 году в относительной бедности проживало 17,1% детей в возрасте до 18 лет, что на 1,9 процентных пункта больше, чем годом ранее. При этом уровень абсолютной бедности среди детей снизился: в 2017 году этот показатель составлял 2,5%, а в 2018 году — 1,6%. Снизился также уровень относительной бедности среди пожилых людей: в 2017 году в относительной бедности проживали 46,4% жителей старше 65 лет, а в 2018 году — 43,1%.