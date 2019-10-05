ГРАФИК | После войны на Украине зарплата россиян в евро сильно снизилась

Также слева нарисован уровень доходов эстоноземельцев в 2013 и 2018 годах.

Как известно, рубль резко упал в цене после аннексии Крыма в 2014 году. Если переводить в евро, то зарплата россиян стала меньше за 5 лет. Но в рублях есть небольшая динамика роста. Хотя учитывая доход в двух главных валютах мира — евро и долларах, можно сказать, что ситуация трагическая.

Увеличивается разрыв между остальным миром, все меньше специалистов будут приезжать на работу в Россию, а другие, напротив, продолжат искать рабочие места в европейских странах.