ГРАФИК | После войны на Украине зарплата россиян в евро сильно снизилась

Журналисты Eesti Päevaleht составили график — сколько зарабатывают в России по регионам.
Также слева нарисован уровень доходов эстоноземельцев в 2013 и 2018 годах.
Как известно, рубль резко упал в цене после аннексии Крыма в 2014 году. Если переводить в евро, то зарплата россиян стала меньше за 5 лет. Но в рублях есть небольшая динамика роста. Хотя учитывая доход в двух главных валютах мира — евро и долларах, можно сказать, что ситуация трагическая.
Увеличивается разрыв между остальным миром, все меньше специалистов будут приезжать на работу в Россию, а другие, напротив, продолжат искать рабочие места в европейских странах.
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