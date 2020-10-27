ГРАФИК | Образованная женщина из Таллинна и не владеющий эстонским мужчина из Ида-Вирумаа: какое лицо имеет безработица в Эстонии

Хотя пандемия, поразившая мир весной, не подняла статистку безработицы до потолка, самые сложные месяцы еще впереди, пишет Ärileht.
”В целом, действительно, наихудших сценариев удалось избежать или хотя бы существенно отсрочить их. Такого спада, как в 2008 и 2009 годах, нет. Банки продолжают действовать и кровообращение в порядке. Напряженность в экономике есть, но она прослеживается в отдельных секторах и компаниях, а не в целом на рынке”, — прокомментировал председатель совета Кассы по безработице и руководитель центрального союза профсоюзов Пеэп Петерсон.
Предварительные сравнения с другими европейскими странами также показывают, что рынок труда в Эстонии пострадал либо так же, либо меньше других.
”Мы все еще затаили дыхание и ждем, чтобы вторая волна не накрыла нас и другие страны Европы с головой. Тогда то, чего мы боялись, может осуществиться. В случае новых массовых закрытий сопротивляемость предприятий и Кассы по безработице будет хуже”, — отметил Петерсон.
Хотя сравнивать ситуацию с предыдущим экономическим кризисом сложно, стоить отметить, что через шесть месяцев после его начала число безработных в Эстонии выросло до 55 000 (уровень безработицы 8,5%), а через год, в марте 2010 года, до 93 742 человек (14,6%).
Уже сейчас министерство финансов прогнозирует, что в ближайшие месяцы безработица вырастет и концу года может достигнуть 10%. Хорошая новость заключается в том, что, по мнению аналитиков, на этот раз общее влияние кризиса будет более мягким, хотя некоторые сектора пострадали очень сильно.
Эксперт центра мониторинга развития при Рийгикогу Уку Варблане отмечает, что во время предыдущего кризиса и нынешнего пострадали совершенно разные области. ”В прошлом кризисе это было строительство, сфера финансов, обрабатывающая промышленность. В этом кризисе больше всего пострадали сектора с преимущественно низкооплачиваемыми местами: туризм, гостиничный бизнес, общественное питание”, — сказал он. Отличается и реакция государства. Кроме того, как отметил специалист, весенний быстрый рост безработицы частично вызван излишней реакцией предприятий на происходящее: ”Это признали многие предприятия, которые теперь испытывают проблемы, поскольку уволенные сотрудники уже нашли другую работу".
По данным Кассы по безработице, с 13 марта больше всего безработных прибавилось в сфере торговли и обслуживания клиентов (13%), строительства (10%), общественного питания, гостиничного бизнеса и организации мероприятий (9%). В середине марта количество зарегистрированных безработных составляло 36 710 человек. Коронакризис увеличил это число примерно на 12 900 человек.
Каждый третий безработный состоит на учете менее трех месяцев, а каждый второй — как минимум полгода. По состоянию на конец сентября женщин среди безработных было чуть больше (52,4%), чем мужчин (47,6%). Что касается возраста, то больше всего безработных в категории 25-53 года. В сентябре их доля составила 66,1%. Но много и молодежи в возрасте от 16 до 24 лет и людей старше 55 лет.
Примечательно, что у каждого региона имеется свое т. н. лицо безработного.
Например, в Таллинне и Харьюмаа это женщина в возрасте 25-54 лет с хорошим здоровьем и хорошим знанием эстонского языка. Имеет высшее образование, компьютером владеет на среднем уровне. Последняя должность: специалист в сфере продаж, работы с персоналом, документами или маркетинга. Последние трудовые отношения длились довольно долго. Без работы менее 8 месяцев.
Второй типичный представитель безработного из Харьюмаа: женщина старше 55 лет. Может иметь проблемы со здоровьем, может иметь высшее образование, знание компьютера на начальном или среднем уровне. Ранее работала в торговле или на подсобной работе. Без работы менее года.
Безработный в Ида-Вирумаа — это мужчина в возрасте 25-54 лет. Может испытывать проблемы со здоровьем. Эстонским языком, как правило, не владеет. Имеет средне-специальное образование. Компьютером владеет на начальном уровне. Последнее место работы: строительство, машиностроение, металлообработка или транспорт. Без работы полгода.
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