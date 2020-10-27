ГРАФИК | Образованная женщина из Таллинна и не владеющий эстонским мужчина из Ида-Вирумаа: какое лицо имеет безработица в Эстонии

”В целом, действительно, наихудших сценариев удалось избежать или хотя бы существенно отсрочить их. Такого спада, как в 2008 и 2009 годах, нет. Банки продолжают действовать и кровообращение в порядке. Напряженность в экономике есть, но она прослеживается в отдельных секторах и компаниях, а не в целом на рынке”, — прокомментировал председатель совета Кассы по безработице и руководитель центрального союза профсоюзов Пеэп Петерсон.

Предварительные сравнения с другими европейскими странами также показывают, что рынок труда в Эстонии пострадал либо так же, либо меньше других.

”Мы все еще затаили дыхание и ждем, чтобы вторая волна не накрыла нас и другие страны Европы с головой. Тогда то, чего мы боялись, может осуществиться. В случае новых массовых закрытий сопротивляемость предприятий и Кассы по безработице будет хуже”, — отметил Петерсон.

Хотя сравнивать ситуацию с предыдущим экономическим кризисом сложно, стоить отметить, что через шесть месяцев после его начала число безработных в Эстонии выросло до 55 000 (уровень безработицы 8,5%), а через год, в марте 2010 года, до 93 742 человек (14,6%).

Уже сейчас министерство финансов прогнозирует, что в ближайшие месяцы безработица вырастет и концу года может достигнуть 10%. Хорошая новость заключается в том, что, по мнению аналитиков, на этот раз общее влияние кризиса будет более мягким, хотя некоторые сектора пострадали очень сильно.

Эксперт центра мониторинга развития при Рийгикогу Уку Варблане отмечает, что во время предыдущего кризиса и нынешнего пострадали совершенно разные области. ”В прошлом кризисе это было строительство, сфера финансов, обрабатывающая промышленность. В этом кризисе больше всего пострадали сектора с преимущественно низкооплачиваемыми местами: туризм, гостиничный бизнес, общественное питание”, — сказал он. Отличается и реакция государства. Кроме того, как отметил специалист, весенний быстрый рост безработицы частично вызван излишней реакцией предприятий на происходящее: ”Это признали многие предприятия, которые теперь испытывают проблемы, поскольку уволенные сотрудники уже нашли другую работу".