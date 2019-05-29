ГРАФИК: Объемы вкладов жителей Эстонии растут, но многие все равно живут от зарплаты до зарплаты(7)
Средняя зарплата растет, вклады увеличиваются, но около половины эстонозмельцев живут от зарплаты к зарплате, пишет Eesti Päevaleht.
Средняя зарплата растет, вклады увеличиваются, но около половины эстонозмельцев живут от зарплаты к зарплате, пишет Eesti Päevaleht.
В конце февраля Банк Эстонии представил статистику, по которой средняя величина вкладов выросла до 9734 евро. У десятой части семей на счетах в банке лежит более 60 000 евро. По состоянию на конец года, по данным Финансовой инспекции, остаток вкладов в эстонских банках достиг 17,7 млрд евро, увеличившись на 4%, то есть на 655 млн евро.
При этом из опроса, проведенного институтом конъюнктуры в марте, следует что откладывать получается у чуть более половины семей. 47% формировать сбережения не в состоянии.
Как такое возможно, что при росте вкладов у многих людей от зарплаты не остается ничего лишнего? ”Это как со средней зарплатой, когда один высокооплачиваемый работник покрывает зарплату 20 низкооплачиваемых. С виду средняя зарплата больше. С вкладами та же проблема”, — говорит директор института Марье Йозинг.
”В общем можно разделить на две части. Половине удается копить. Скорее всего, для некоторых это своего рода установка. Но существует такой стиль жизни, что сколько бы ты ни зарабатывал, все равно все тратишь.”, — отмечает она.
Если сравнивать с Финляндией, то там, по словам Йозинг, намного меньше людей, которым приходится сводить концы с концами. ”По этой причине у наших людей рост цен вызывает такое беспокойство. Продуктовую панику у нас посеять очень легко. Если у семьи в бюджете на счету каждая копейка и свободных ресурсов нет, то рост цен волнует людей намного сильнее”.
Исследования Swedbank показывают, что имеющиеся у жителей Эстонии накопления недостаточны, несмотря на быстрый рост зарплат. Медианная сумма вкладов в банке составляет 351 евро. Из более чем 900 000 клиентов банка лишь у четверти стоимость ликвидного имущества (вкладов, фондов третьей пенсионной системы, детских накоплений, ценных бумаг) составляет более 2500 евро. Большая часть ликвидного имущества (82%) — это средства на обычных расчетных счетах.
Согласно исследованию SEB, рост зарплат не заставил жителей Эстонии снизить потребление малых кредитов: 60% людей как минимум раз в жизни брали малый кредит. Из общего числа потребителей малых кредитов 70% брали от одного до двух кредитов и 23% — более трех кредитов.
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