ГРАФИК | Неужели эстонские пенсионеры самые бедные в мире? Процент относительно бедных выше, чем в России и Индии

Лучше всего ситуация в Дании, где в относительной бедности живут лишь 3% пенсионеров. Что касается наших северных соседей, то в Финляндии эта цифра составляет 6%, а в Швеции — 11%.

Согласно данным, в России показатель относительной бедности среди пенсионеров составляет лишь 14%.

Даже среди стран Балтии у Эстонии самый худший показатель, так как в Латвии в относительной бедности живет 25,1% населения старше 65 лет, а Латвии — 32,7%.

К примеру, в Индии эта цифра составляет 22%. Что же это значит на самом деле — неужели эстонские пенсионеры живут хуже, чем в России и Индии? На самом деле это не совсем так, ведь все зависит от понятия "относительной бедности".

Экономист Банка Эстонии Каспар Оя объясняет, что относительная бедность косвенно показывает, какая доля населения страны не может себе финансово позволить так называемый средний уровень жизни.

При вычислении относительной бедности учитывается и то, живет ли человек один или в большой семье. Оя подчеркивает, что сравнивается доход пенсионера и средний доход по стране.