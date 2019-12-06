ГРАФИК | Неужели эстонские пенсионеры самые бедные в мире? Процент нищих выше, чем в России и Индии(1)
В странах ОЭСР 13% людей старше 65 лет живут в сравнительной нищете. В Эстонии же эта цифра значительно выше — 35%, согласно обзору ОЭСР.
В странах ОЭСР 13% людей старше 65 лет живут в сравнительной нищете. В Эстонии же эта цифра значительно выше — 35%, согласно обзору ОЭСР.
Ситуация лучше всего в Дании — в сравнительной нищете живут лишь 3% пенсионеров. Что касается наших северных соседей, то в Финляндии эта цифра составляет 6%, а в Швеции — 11%.
Согласно данным, в России показатель нищеты среди пенсионеров составляет лишь 14%.
Даже среди стран Балтии у Эстонии самый худший показатель, так как в Латвии в сравнительной нищете живет 25,1% населения старше 65 лет, а Латвии — 32,7%.
Даже в Индии эта цифра составляет 22%. Что же это значит на самом деле — нежели эстонские пенсионеры живут хуже, чем в России и Индии? На самом деле это не совсем так, ведь все зависит от понятия "сравнительной нищеты".
Экономист Банка Эстонии Каспар Оя объясняет, что сравнительная нищета косвенно показывает, какая доля населения страны не может себе финансово позволить так называемый средний уровень жизни.
При вычислении сравнительной нищеты учитывается и то, живет ли человек один или в большой семье. Оя подчеркивает, что сравнивается доход пенсионера по сравнению со средним доходом по стране.
Поэтому хотя в России и Индии показатель сравнительной нищеты ниже, но и средний уровень жизни в стране там ниже, чем в Эстонии. Согласно данным IMF, в Эстонии ВВП на душу населения в два раза выше, чем в России.
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