ГРАФИК: Несмотря на несколько больших сокращений, численность зарегистрированных безработных осталась на том же уровне

В первом квартале 30 работодателей уведомили Кассу по безработице о коллективных сокращениях, на этих предприятиях в общей сложности работу потеряют более 1000 человек. В первом квартале прошлого года Касса по безработице получила 12 уведомлений о сокращениях, что затронуло менее чем 400 человек. Больше всего человек сократят такие предприятия как AS SEBE (169 человек), Enefit Kaevandused AS (146 человек) и OÜ MRP Linna Liinid (112 человек). Также о коллективных сокращениях уведомили Luminor Bank AS и Luminor Liising AS (в общей сложности 49 человек), а также AS Sangar (52 человека). Причины коллективных сокращений разные, они обусловлены как реорганизацией деятельности, так и внешними обстоятельствами, такими как, например, окончание договора о предоставлении услуг. Несколько других работодателей показали свою заинтересованность трудоустроить работников, которых коснулись коллективные сокращения.

Работник, который проработал у работодателя более пяти лет, в случае сокращения может получить возмещение по сокращению (независимо от того, речь идет о коллективном сокращении или нет). В первом квартале страховое возмещение по сокращению было назначено 1 754 лицам. Без учета получателей возмещения, которые в результате административной реформы в начале прошлого года были сокращены из городских, волостных или уездных управ (примерно 800 человек), в первом квартале текущего года получателей возмещения по сокращению было почти на 200 человек больше чем год назад. Больше всего получателей возмещения по сокращению были сокращены со следующих предприятий: AS Hoolekandeteenused (57 человек), OÜ MRP Linna Liinid (53 человека) и Enefit Kaevandused (39 человек).