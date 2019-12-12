ГРАФИК | Названы самые авторитетные предприятия в Эстонии в 2019 году

Большая часть предприятий, вошедших в ТОП-10, занимали эти позиции и в прошлом году, однако некоторые компании совершили заметные рывки: Tallinna Sadam поднялся с 26-го по 10-е место, а ABB — с 20-го на 5-е. Занявший третье место Coop в прошлом году замыкал первую десятку, а Selver поднялся с шестого на второе место.

Воог добавил, что Swedbank, на протяжении многих лет входивший в первую тройку, в этом году не попал даже в десятку. Сейчас банк находится в конце третьей десятки (29 место), к нему относятся значительно более негативно, чем ранее, кроме того, снизилась и оценка прочности предприятия. ”Очевидно, что скандалы, связанные с отмыванием денег, серьезно повлияли на репутацию предприятий в финансовом секторе”, — сказал Воог.

По словам Воога, достигнувшие вершины рейтинга предприятия объединяет то, что они одинаково высоко оцениваются людьми из разных слоев населения. ”Занявший позицию лидера концерн A. Le Coq популярен во всех основных потребительских сегментах — высокую оценку ему поставили мужчины и женщины, молодые и пожилые, эстонцы и представители других национальностей”, — объяснил Воог.

Как и в предыдущие годы, наиболее высокий индекс репутации имеют предприятия пищевой промышленности, за ними идут предприятия из сферы торговли. По сравнению с результатами исследования, проведенного годом ранее, средний рейтинг репутации предприятий пищевой промышленности немного вырос, а предприятий в сфере торговли немного упал. Наиболее скромные результаты, которые оказались ниже предыдущих, продемонстрировали предприятия финансового сектора и телекоммуникационные компании.

В ходе ежегодного исследования известности и репутации крупных предприятий Эстонии Kantar Emor составило рейтинг на основе оценки общего отношения и индекса прочности. Исследование провели в 20-й раз. Целью опроса является составление рейтинга на основе общей репутации, речь не идет о составлении рейтинга брендов. Людей просят по десятибалльной шкале оценить отношение к предприятию (1 — ”очень негативно”, 10 — ”очень позитивно”) и индекс прочности (1 — ”очень слабо”, 10 — ”очень сильно”). Эти критерии, наряду с общим доверием, являются главными аспектами при формировании имиджа предприятия.

В исследовании в ноябре 2019-го года приняли участие 1177 жителей Эстонии в возрасте от 15 до 74 лет, которые оценивали в общей сложности 86 предприятий.