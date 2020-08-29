ГРАФИК | Налоговые задолженности популярных ресторанов: на первом месте McDonald's с 800 000 евро

Если посмотреть информацию насчет оборота за второй квартал и налоговые поступления десяти самых популярных в Эстонии ресторанов, то становится ясно — зиму без поддержки от государства они могут не пережить.
Premier Restaurants Eesti OÜ, владелец эстонских ресторанов McDonald’s, во втором квартале задекларировало оборот в 7,34 миллионов евро. В ресторанах сети работает 670 человек. Согласно данным Creditinfo, налоговая задолженность фирмы составляет 812 073 евро, она возникла в июне.
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