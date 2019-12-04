ГРАФИК | На зависть соседям. В какой из стран Балтии самая высокая средняя зарплата?(10)
На первом месте по размеру средней месячной зарплаты среди стран Балтии попрежнему остается Эстония, но и Литва не отстает.
На первом месте по размеру средней месячной зарплаты среди стран Балтии попрежнему остается Эстония, но и Литва не отстает.
Средняя месячная брутто-зарплата в Эстонии (то есть зарплата до вычета налогов) в третьем квартале 2019 года выросла на 8,2% по сравнению с прошлым годом и составила 1397 евро.
В Латвии зарплата выросла чуть больше — на 8,3%. Несмотря на это, средняя брутто-зарплата наших южных соседей значительно отстает от эстонской — она составляет всего 1091 евро.
В Литве же средня брутто-зарплата выросла аж на 9,2%, оставив в третьем квартале 1317,6 евро.
Как и в Эстонии, в Латвии наблюдается различие зарплат по регионам, и зарплаты выше всего вокруг столицы. В Харьюмаа средняя брутто=зарплата составила 1519 евро, а округе Вильнюса — 1459 евро.
Однако средняя нетто-зарплата, которая остается на руках у людей уже после вычета налогов, составила в Литве всего 834,3 евро, эта сумма выросла за год на 14,6%. В округе Вильнюса она составила 915,8 евро.
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