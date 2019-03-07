ГРАФИК: Maxima нацелена на покорение европейского рынка. В Эстонии проблемные места — нехватка персонала и приход Lidl

Что же касается персонала магазинов, то Maxima сосредоточилась только на местной рабочей силе. ”Самим нам не приходилось нанимать работников из-за рубежа”, — отмечает Пыдер. В секторе, который испытывает нехватку рабочей силы постоянно, зарплаты приходится держать на уровне среднерыночного. ”В последние годы зарплаты постоянно растут”, — заверяет глава эстонского подразделения. Это в свою очередь означает для Maxima вызов: как сделать так, чтобы ралли зарплат не повлияло на цены в магазинах. Особенно при условии, что концерн поставил перед собой цель добиться серьезного роста.

К настоящему моменту концерн занял прочную позицию в странах Балтии и расширился в Польшу и Болгарию. Логическим шагом для нее является превращение из регионального предприятия в глобальное. Но для того, чтобы конкурировать с крупными европейскими сетями, Maxima следует измениться, в том числе улучшить качество услуг.

В 2019 году Maxima планирует открыть на всех своих рынках 120–140 магазинов (около 100 из придется на Польшу). Всего в расширение и обновление магазинов будет инвестировано как минимум 100 млн евро.

”То же самое планируем сделать и в Болгарии, где мы уже действуем”, — добавляет Мисюнас. После этого планируется выход на другие страны Восточной и Центральной Европы, где еще магазинов нет.

Несмотря на то, что официальные экономические результаты Maxima за прошлый год можно будет обнародовать лишь в апреле-мае, Мисюнас говорит, что результаты были хорошие и предприятие показало рост на всех рынках. Напомним: в 2017 году доход от продаж Maxima составил 2,8 млрд евро, что означало рост в 4,2% по сравнению с предыдущим годом.

Он отмечает, что из стран Балтии Maxima хочет увеличить долю именно в Эстонии, где она составляет всего 17% (в Литве, например, все 34%). Осуществление этого плана однако становится затрудненным из-за прихода в Эстонию Lidl.

”Lidl — очень сильный международный концерн, который действует на совершенно ином уровне, чем мы”, — говорит Мисюнас и отмечает, что покупательская способность Lidl в разы выше, чем покупательская способность любой из действующих в Прибалтике розничных сетей. ”Их приход на местный рынок привел к рокировке сил. Это очень сильно повлияло на всех участников рынка”. Так, в Литву Lidl пришел в 2016 году и уже нарастил свою долю до 8%. ”Они сделали это очень быстро и по-прежнему продолжают наращивать. Это преподнесло очень хороший урок всем нам, в том числе Maxima”, — отмечает Мисюнас.

О конкурентах он говорить особо не хочет, но отмечает, что у местных и региональных сетей один амбиции, у более крупных — другие. Также он отмечает, что наряду с успехом э-торговли, положительно сказывается на обороте и рост числа экспресс-магазинов. В Латвии действует уже три таких магазина и скоро откроется четвертый. Скоро формат дойдет до Эстонии и Литвы. В этом году Maxima откроет в Таллинне до трех экспресс-магазинов. Первый из них — на улице Виру.

По словам Пыдера, больше планов по расширению в Эстонии нет и все внимание будет сконцентрировано на модернизации уже имеющихся магазинов. Что касается роста акциза на алкоголь, то это, по его словам, отразилось на всех эстонских розничных сетях. Также не видно конца и росту цен на продукты в Европе в целом. По словам Пыдера, из-за роста акцизов Maxima потеряла 20-30% объема продаж алкогольной продукции.

”Не секрет, что общее снижение объемов за последние два года, несомненно, повлияло на наши возможности совершать необходимые инвестиции в обновление сетей магазинов”, — говорит Пыдер. Также из-за этого стало труднее изыскивать средства для развития работников.