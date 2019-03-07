07.03.2019, 07:05

ГРАФИК: Maxima нацелена на покорение европейского рынка. В Эстонии проблемные места — нехватка персонала и приход Lidl

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Сийри Лийва
Сийри Лийва
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ГРАФИК: Maxima нацелена на покорение европейского рынка. В Эстонии проблемные места — нехватка персонала и приход Lidl
Kuigi Maxima maine on aastaid ettevõtte jaoks peavalu tekitanud, on Maxima Eesti juhi Marko Põdra (vasakul) ja Maxima grupi juhi Dalius Misiūnase (paremal) kinnitusel jaeketi kuvandil ka tugevaid külgi, nagu suur tuntus ja soodsaimad tooted.Ilmar Saabas

Несмотря на то, что литовская розничная сеть Maxima сильно отстает от лидеров европейского рынка, это не мешает ей задаться определенной целью, пишет Ärileht.

Председатель правления и исполнительный директор Maxima Grupe Далюс Мисюнас сказал изданию, что для сети наиболее важно оставаться лидером рынка во всем регионе, и это им удается делать.

”Нам принадлежит 28% всего рынка”, — говорит он. Самая большая проблема во всех трех странах Балтии — нехватка рабочей силы. ”Уровень безработицы везде низкий и нам приходится прилагать большие усилия, чтобы повышать свою привлекательность как работодателя”.

Graafika: Aili Väronen


Глава Maxima Eesti Марко Пыдер добавляет, что в среднем у них свободно 2,5% рабочих мест и для привлечения работников сеть использует все возможности.

”Например, предлагаем людям из Ида-Вирумаа работу в магазинах в Таллинне и Харьюмаа, предоставляя им транспорт и проживание”, — говорит он. Большое внимание уделяется и гибкости графика, чтобы, например, ученики, молодые мамы и пенсионеры при необходимости могли работать с частичной занятностью.

”Сейчас мы активно обучаем заведующих магазинов, чтобы они не боялись нанимать на работу больше людей с особыми потребностями. Рабочие места мы также подстраиваем под нужды таких людей”, — добавляет он. По словам Пыдера, для решения проблемы нехватки рабочих рук они прибегают и к аренде рабоче силы, но только на тех должностях, на которых непосредственного общения с клиентами не происходит.

Что же касается персонала магазинов, то Maxima сосредоточилась только на местной рабочей силе. ”Самим нам не приходилось нанимать работников из-за рубежа”, — отмечает Пыдер. В секторе, который испытывает нехватку рабочей силы постоянно, зарплаты приходится держать на уровне среднерыночного. ”В последние годы зарплаты постоянно растут”, — заверяет глава эстонского подразделения. Это в свою очередь означает для Maxima вызов: как сделать так, чтобы ралли зарплат не повлияло на цены в магазинах. Особенно при условии, что концерн поставил перед собой цель добиться серьезного роста.

К настоящему моменту концерн занял прочную позицию в странах Балтии и расширился в Польшу и Болгарию. Логическим шагом для нее является превращение из регионального предприятия в глобальное. Но для того, чтобы конкурировать с крупными европейскими сетями, Maxima следует измениться, в том числе улучшить качество услуг.

В 2019 году Maxima планирует открыть на всех своих рынках 120–140 магазинов (около 100 из придется на Польшу). Всего в расширение и обновление магазинов будет инвестировано как минимум 100 млн евро.

”То же самое планируем сделать и в Болгарии, где мы уже действуем”, — добавляет Мисюнас. После этого планируется выход на другие страны Восточной и Центральной Европы, где еще магазинов нет.

Несмотря на то, что официальные экономические результаты Maxima за прошлый год можно будет обнародовать лишь в апреле-мае, Мисюнас говорит, что результаты были хорошие и предприятие показало рост на всех рынках. Напомним: в 2017 году доход от продаж Maxima составил 2,8 млрд евро, что означало рост в 4,2% по сравнению с предыдущим годом.

Он отмечает, что из стран Балтии Maxima хочет увеличить долю именно в Эстонии, где она составляет всего 17% (в Литве, например, все 34%). Осуществление этого плана однако становится затрудненным из-за прихода в Эстонию Lidl.

”Lidl — очень сильный международный концерн, который действует на совершенно ином уровне, чем мы”, — говорит Мисюнас и отмечает, что покупательская способность Lidl в разы выше, чем покупательская способность любой из действующих в Прибалтике розничных сетей. ”Их приход на местный рынок привел к рокировке сил. Это очень сильно повлияло на всех участников рынка”. Так, в Литву Lidl пришел в 2016 году и уже нарастил свою долю до 8%. ”Они сделали это очень быстро и по-прежнему продолжают наращивать. Это преподнесло очень хороший урок всем нам, в том числе Maxima”, — отмечает Мисюнас.

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О конкурентах он говорить особо не хочет, но отмечает, что у местных и региональных сетей один амбиции, у более крупных — другие. Также он отмечает, что наряду с успехом э-торговли, положительно сказывается на обороте и рост числа экспресс-магазинов. В Латвии действует уже три таких магазина и скоро откроется четвертый. Скоро формат дойдет до Эстонии и Литвы. В этом году Maxima откроет в Таллинне до трех экспресс-магазинов. Первый из них — на улице Виру.

По словам Пыдера, больше планов по расширению в Эстонии нет и все внимание будет сконцентрировано на модернизации уже имеющихся магазинов. Что касается роста акциза на алкоголь, то это, по его словам, отразилось на всех эстонских розничных сетях. Также не видно конца и росту цен на продукты в Европе в целом. По словам Пыдера, из-за роста акцизов Maxima потеряла 20-30% объема продаж алкогольной продукции.

”Не секрет, что общее снижение объемов за последние два года, несомненно, повлияло на наши возможности совершать необходимые инвестиции в обновление сетей магазинов”, — говорит Пыдер. Также из-за этого стало труднее изыскивать средства для развития работников.

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