ГРАФИК: Материнский банк SEB сообщил о наличии подозрительных сделок в Эстонии

Из обнародованных материалов видно, что с 2005 по 2018 гг через эстонское отделение прошло 25, 8 млрд евро, происхождение которых вызывает вопросы.

При этом представитель эстонского филиала Сильвер Воху говорит, что о подозрительных деньгах речи не идет, а это просто недопонимание при переводе пресс-релиза, который опубликовал у себя на сайте материнский банк.