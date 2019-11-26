26.11.2019, 20:35

ГРАФИК: Материнский банк SEB сообщил о наличии подозрительных сделок в Эстонии

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эстонское отделение: это недопонимание
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ГРАФИК: Материнский банк SEB сообщил о наличии подозрительных сделок в Эстонии
Foto: SEB

Сегодня шведский материнский банк SEB разослал сообщение для прессы, в котором признает, что в эстонском отделении банка были совершены подозрительные сделки на десятки миллиардов евро.

Из обнародованных материалов видно, что с 2005 по 2018 гг через эстонское отделение прошло 25, 8 млрд евро, происхождение которых вызывает вопросы.

При этом представитель эстонского филиала Сильвер Воху говорит, что о подозрительных деньгах речи не идет, а это просто недопонимание при переводе пресс-релиза, который опубликовал у себя на сайте материнский банк.

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