ГРАФИК: Материнский банк SEB сообщил о наличии подозрительных сделок в Эстонии

Сегодня шведский материнский банк SEB разослал сообщение для прессы, в котором признает, что в эстонском отделении банка были совершены подозрительные сделки на десятки миллиардов евро.
Из обнародованных материалов видно, что с 2005 по 2018 гг через эстонское отделение прошло 25, 8 млрд евро, происхождение которых вызывает вопросы.
При этом представитель эстонского филиала Сильвер Воху говорит, что о подозрительных деньгах речи не идет, а это просто недопонимание при переводе пресс-релиза, который опубликовал у себя на сайте материнский банк.
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