18.06.2019, 18:11

ГРАФИК | Любимые торговые марки жителей стран Балтии — есть ли среди них ваш фаворит?

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rus.delfi.ee
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KALEVI KOMPVEKID
KALEVI KOMPVEKIDFoto: Sven Arbet

Опрос Kantar Emor во всех трёх странах Балтии показывает, что любимые торговые марки латышей и литовцев несколько отличаются от предпочтений жителей Эстонии – если южные соседи больше ценят технические бренды, то эстонцы, скорее, медийные торговые марки, а также местных производителей, говорится в пресс-релизе.

По словам ведущего эксперта Kantar Emor Айвара Воога, самыми важными производителями техники потребители Латвии и Литвы считают, например, Apple и Samsung, в рейтинговой таблице Латвии также находится Nike. Потребители Эстонии больше, чем их соседи, ценят медийные и дигитальные бренды, такие как YouTube, Google и ERR. Правда, в этом году и в Литве в первую десятку вошло государственное телевидение LRT.

По словам Воога, имеется всё же четыре торговых марки — Maxima, Swedbank, Google и YouTube — которые во всех странах Балтии находятся на довольно одинаковых позициях. ”В Эстонии единственным и входящим в десятку лучших является Kalev, который занимает первое место, его можно сопоставить с Laima в Латвии, которая также имеет длинную историю и мифологическую подоснову, но в последнее время маркетинг предприятия был не таким успешным”, — отметил Воог. — Всё это указывает на то, как важен для любого предприятия выбор наименования. По счастливой случайности в 1948 году фабрика по производству конфет была названа именно Kalev, например, в Литве Kaunas Confectionary Fabric, который звучит как Таллиннский молочный комбинат — такое предприятие сложнее продавать в качестве бренда”. Вместо Laima в Латвии самым полюбившимся местным брендом по производству продуктов питания стал Karums.

В Литве бросается в глаза успех Lidl последних лет, в прошлом году лидировал Lidl, в этом — их собственная Maxima. По мнению Воога, довольно вероятно, что если немецкая сеть начнет свою деятельность в Эстонии, то у Lidl появятся шансы войти и в нашу десятку лучших. Жители Эстонии на данный момент самой полюбившейся торговой маркой сетей розничной торговли считают Maxima, за которой следуют Coop и Selver. Литовцы высоко ценят и Rimi.

В Латвии Samsung вытеснил державшего позицию лидера на протяжении нескольких лет Swedbank, единственной местной торговой маркой в десятку лучших входит телекоммуникационная фирма LMT.

ТОП

Апрельский опрос был проведен среди жителей Эстонии, Латвии и Литвы в возрасте 15–74 лет. В выборку вошла по крайней мере тысяча человек из одной страны. В каждой стране в опрос были привлечены от 160–170 торговых марок.

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