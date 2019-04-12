ГРАФИК: Кто в Эстонии зарабатывает больше членов Рийгикогу?

Зарплата только что избранных членов Рийгикогу составит 4009 евро. Больше этого в Эстонии могут зарабатывать лучшие руководители в сфере информационно-коммуникационных технологий, где верхняя граница зарплаты у десятой части высокооплачиваемых работников составляет 4170 евро. За год также значительно повысилась зарплата лучших менеджеров по продажам и разработчиков программного обеспечения, брутто-зарплата которых приблизилась к границе 4000 евро. Уровень зарплат менеджеров по продажам, 90% из которых ниже, а 10% — выше, составляет 3902 €, у финансовых менеджеров — 3832 €, а у разработчиков программного обеспечения 3818 €. Таким образом, лучшие специалисты в сферах продаж, инфотехнологии и финансов могут зарабатывать на нынешнем рынке труда больше, чем члены Рийгикогу.

Однако высокую зарплату в Эстонии можно зарабатывать и в других сферах — например, брутто-зарплата лучших руководителей строительных проектов составляет более 3600 евро (3627 €), лучших специалистов по продажам 3600 €, а менеджеров по маркетингу — 3500 €. Брутто-зарплату более 3000 евро получают и лучшие менеджеры по персоналу (3190 €).