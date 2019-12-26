26.12.2019, 08:34

ГРАФИК | Кто самый богатый музыкант современности?


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Dr. Dre
Dr. DreFoto: Scanpix, GP/MPI/Capital Pictures

Журнал Forbes опубликовал список самых богатых музыкантов современности. За последние 10 лет больше всех заработал репер и продюсер Dr Dre - 950 миллионов долларов за 10 лет.

Одна из самых знаменитых песен Dr Dre:

На втором месте певица Taylor swift. Она заработала за этот год 185 миллионов — в этом показатели она на первом месте.

Далее следует Beyonce:

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