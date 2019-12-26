26.12.2019, 08:34
ГРАФИК | Кто самый богатый музыкант современности?
Журнал Forbes опубликовал список самых богатых музыкантов современности. За последние 10 лет больше всех заработал репер и продюсер Dr Dre - 950 миллионов долларов за 10 лет.
Журнал Forbes опубликовал список самых богатых музыкантов современности. За последние 10 лет больше всех заработал репер и продюсер Dr Dre - 950 миллионов долларов за 10 лет.
Одна из самых знаменитых песен Dr Dre:
На втором месте певица Taylor swift. Она заработала за этот год 185 миллионов — в этом показатели она на первом месте.
Далее следует Beyonce:
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Из Таганрогского залива ушла вода: десятки провалившихся машин
Известна причина, почему Лужкова хоронили в закрытом гробу
Что заявили в суде родители ребенка с вросшей в колени гречкой
На Камчатке муж через 10 дней после свадьбы задушил жену