ГРАФИК | Кто самый богатый музыкант современности?

Журнал Forbes опубликовал список самых богатых музыкантов современности. За последние 10 лет больше всех заработал репер и продюсер Dr Dre - 950 миллионов долларов за 10 лет.
Одна из самых знаменитых песен Dr Dre:
На втором месте певица Taylor swift. Она заработала за этот год 185 миллионов — в этом показатели она на первом месте.
Далее следует Beyonce:
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