21.02.2021, 21:36
ГРАФИК | Кто получил от государства кризисную поддержку? ТОП-10 фирм с самыми высокими средними зарплатами
Касса по безработице выплачивает сейчас компенсации предприятиям и учреждениям Ида-Вирумаа и Харьюмаа за ущерб, который нанесли фирмам ограничительные меры, принятые правительством в целях борьбы с распространением коронавируса.
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