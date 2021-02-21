ГРАФИК | Кто получил от государства кризисную поддержку? ТОП-10 фирм с самыми высокими средними зарплатами

Из данных Кассы по безработице можно узнать кое-что интересное. Например, какую среднюю брутто-зарплату платят в получивших от государства помощь предприятиях.

Несколько неожиданным может показаться появление на первом месте Spordiklubi Rafter. Эта спортивная организация болоее известна под именем BC Kalev/Cramo. Средняя зарплата 11 лиц, получивших пособие, в прошлом ноябре была 2952 евро.