21.02.2021, 21:36

ГРАФИК | Кто получил от государства кризисную поддержку? ТОП-10 фирм с самыми высокими средними зарплатами


Эквард Йоакит, Ärileht
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ГРАФИК | Кто получил от государства кризисную поддержку? ТОП-10 фирм с самыми высокими средними зарплатами
Anni Õnneleid

Касса по безработице выплачивает сейчас компенсации предприятиям и учреждениям Ида-Вирумаа и Харьюмаа за ущерб, который нанесли фирмам ограничительные меры, принятые правительством в целях борьбы с распространением коронавируса.

Из данных Кассы по безработице можно узнать кое-что интересное. Например, какую среднюю брутто-зарплату платят в получивших от государства помощь предприятиях.

Несколько неожиданным может показаться появление на первом месте Spordiklubi Rafter. Эта спортивная организация болоее известна под именем BC Kalev/Cramo. Средняя зарплата 11 лиц, получивших пособие, в прошлом ноябре была 2952 евро.

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