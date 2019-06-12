ГРАФИК | Кто из политиков заработал больше всех в прошлом году? И каким путем?

Во избежание риска коррупции политики должны декларировать интересы. Годовая зарплата члена Рийгикогу составляет 42 000 евро в год. Как тогда Васильев заработал еще 91 000 евро?

”Если человек умен и талантлив, он умен и талантлив во всем, чего бы он ни делал”, — пояснил депутат. Он также подчеркнул, что причина его успеха — не в том, что он занимается политикой, а в том, что очень активно работает.

”Каждая копейка заработана трудом”, — заверил Васильев.

Например, уже 35 лет каждую неделю он пишет пару статей. Разумеется, за гонорар. Также ведет передачи на Таллиннском телевидении.

”Никому не запрещается делать так же. Не хочешь — так не хочешь. Я привык всю жизнь зарабатывать, выполняя работу. И я зарабатываю честным путем”.

Подробнее он объяснять не пожелал: всю информацию он указал в декларации и больше пояснять не намерен.

Читайте подробности в EPL.