ГРАФИК: Кто из народных избранников — удалой трательщик депутатских компенсаций? А кто скромняга?

100% от суммы израсходовали центристка Карин Таммемяги, а также не входящие ни в одну из фракций Марко Михкельсон и Ольга Иванова.

99,9% израсходовали центристы Эрки Сависаар и Хельмут Халлемаа. На 99,8% справились также центристы Тоомас Вяйнасте и Мартий Репинский.

В целом же отметки в 99% достигли почти 30 парламентариев. Но тут стоит отметить, что не все в 2018 году были в Рийгикогу на протяжении всех 12 месяцев, оттого у некоторых лимит — меньше.