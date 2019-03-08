08.03.2019, 18:55
ГРАФИК: Кто из народных избранников — удалой трательщик депутатских компенсаций? А кто скромняга?
Сегодня была обнародована таблица компенсаций расходов парламентариев. Давайте посмотрим, кто из народных избранников их тратил с особым размахом? Лимит на год — 12 493 евро.
100% от суммы израсходовали центристка Карин Таммемяги, а также не входящие ни в одну из фракций Марко Михкельсон и Ольга Иванова.
99,9% израсходовали центристы Эрки Сависаар и Хельмут Халлемаа. На 99,8% справились также центристы Тоомас Вяйнасте и Мартий Репинский.
В целом же отметки в 99% достигли почти 30 парламентариев. Но тут стоит отметить, что не все в 2018 году были в Рийгикогу на протяжении всех 12 месяцев, оттого у некоторых лимит — меньше.
Что касается партий и лимитов, картина такова:
Смотрите графики!