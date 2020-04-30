ГРАФИК | Кто из госслужащих заработал в прошлом году больше, чем премьер-министр Ратас?

На втором месте директор Дорожного департамента Прийт Саук, на третьем руководитель Департамент социального страхования Эгон Веэрмяэ.

Чтобы узнать точную цифру — наведите на имя.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.