30.04.2020, 17:04
ГРАФИК | Кто из госслужащих заработал в прошлом году больше, чем премьер-министр Ратас?(4)
Больше всех из чиновников зарабатывает руководитель Налогово-таможенного департамента Валдур Лайд, его годовой брутто заработок 91 722 евро, написано в отчете Министерства финансов.
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