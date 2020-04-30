30.04.2020, 17:04

ГРАФИК | Кто из госслужащих заработал в прошлом году больше, чем премьер-министр Ратас?

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Peaminister Jüri RatasFoto: Ilmar Saabas

Больше всех из чиновников зарабатывает руководитель Налогово-таможенного департамента Валдур Лайд, его годовой брутто заработок 91 722 евро, написано в отчете Министерства финансов.

На втором месте директор Дорожного департамента Прийт Саук, на третьем руководитель Департамент социального страхования Эгон Веэрмяэ.

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