ГРАФИК | Крупнейшие налогоплательщики Эстонии в первом квартале

В Эстонии среди крупных получателей налогов на рабочую силу многие департаменты, министерства, вузы и больницы. А какие из предприятий в числе крупных налогоплательщиков?
Из предприятий, согласно статистике Налогово-таможенного департамента (MTA), в первом квартале крупнейшим плательщиком налогов на рабочую силу был Swedbank. По сравнению с первым кварталом прошлого года в выплате 20 крупных сумм налогов на рабочую силу в этом году произошли большие изменения.
Наиболее крупные плательщики налогов на рабочую силу в первом квартале:
Наиболее крупные плательщики всех государственных налогов в первом квартале:
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