ГРАФИК | Крупнейшие налогоплательщики Эстонии в первом квартале

Из предприятий, согласно статистике Налогово-таможенного департамента (MTA), в первом квартале крупнейшим плательщиком налогов на рабочую силу был Swedbank. По сравнению с первым кварталом прошлого года в выплате 20 крупных сумм налогов на рабочую силу в этом году произошли большие изменения.

Наиболее крупные плательщики налогов на рабочую силу в первом квартале:

Наиболее крупные плательщики всех государственных налогов в первом квартале:

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