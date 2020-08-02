02.08.2020, 11:50

ГРАФИК : Какие фирмы сообщили в июле о массовых сокращениях


EST
Palgakärped
PalgakärpedFoto: Argo Ingver

По данным Кассы по безработице, в июле 13 предприятий представили первичное сообщение о сокращении.

Сокращения касаются 566 человек. При этом касса отмечает, что речь идет о первичном сообщении, поэтому эта цифра может уменьшиться.

Больше всего работников сократит базирующаяся на датском капитале предприятие по изготовлению слуховых аппаратов Widex Eesti OÜ. Отмечается, что данные меры связаны не с коронакризисом, а переводом производства на Филипины.

Читайте также: