02.08.2020, 11:50
ГРАФИК : Какие фирмы сообщили в июле о массовых сокращениях
По данным Кассы по безработице, в июле 13 предприятий представили первичное сообщение о сокращении.
По данным Кассы по безработице, в июле 13 предприятий представили первичное сообщение о сокращении.
Сокращения касаются 566 человек. При этом касса отмечает, что речь идет о первичном сообщении, поэтому эта цифра может уменьшиться.
Больше всего работников сократит базирующаяся на датском капитале предприятие по изготовлению слуховых аппаратов Widex Eesti OÜ. Отмечается, что данные меры связаны не с коронакризисом, а переводом производства на Филипины.
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