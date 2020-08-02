ГРАФИК: Какие фирмы сообщили в июле о массовых сокращениях

По данным Кассы по безработице, в июле 13 предприятий представили первичное сообщение о сокращении.
Сокращения касаются 566 человек. При этом касса отмечает, что речь идет о первичном сообщении, поэтому эта цифра может уменьшиться.
Больше всего работников сократит базирующаяся на датском капитале предприятие по изготовлению слуховых аппаратов Widex Eesti OÜ. Отмечается, что данные меры связаны не с коронакризисом, а переводом производства на Филипины.
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