ГРАФИК: Какие фирмы сообщили в июле о массовых сокращениях

Сокращения касаются 566 человек. При этом касса отмечает, что речь идет о первичном сообщении, поэтому эта цифра может уменьшиться.

Больше всего работников сократит базирующаяся на датском капитале предприятие по изготовлению слуховых аппаратов Widex Eesti OÜ. Отмечается, что данные меры связаны не с коронакризисом, а переводом производства на Филипины.