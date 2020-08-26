26.08.2020, 09:50

ГРАФИК | Как менялась безработица за 10 лет: о рынках труда в Эстонии, Латвии, Литве, Беларуси и Украине


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Tööbörsil (2011)
Foto: Andres Putting

Аналитики из RIA.com Marketplaces OÜ проанализировали рынки труда в странах Балтии, Беларуси и Украине. Где уровень безработицы выше всего? Как положение изменилось за последние 10 лет? Как на рынки труда повлияла пандемия коронавируса?

Эстония

Еще 10 лет назад, после глобального экономического кризиса конца 2000-х, в Эстонии, как и в других странах Балтии, наблюдалась высокая безработица. По данным Департамента статистики Эстонии, безработными были 16.7%всего трудоспособного населения в возрасте 15-74 лет. Однако за десять лет ситуация изменилась, и на конец 2019 года без работы было лишь 4.4% населения. Пандемия, впрочем, внесла свои коррективы.

Из-за коронавируса пострадал отельный и ресторанный бизнес, из-за чего пришлось сокращать штаты. Поэтому на конец июля безработица вновь выросла до 7.1%, а это около 50 тысяч человек на маленькую Эстонию.

По сравнению с 05.01.2020 занятость в сфере сельского и лесного хозяйства возросла на 14.1%, а в финансовой и страховой деятельности на 2.5%. Не отстает и сектор IT, где занятость выросла на 1.1%. Как говорит председатель правления эстонской компании RIA.com Marketplace, многим IT-компаниям удалось не только пережить карантин, но и преуспеть в развитии.

”Из-за пандемии коронавируса некоторые IT-компании были вынуждены сократить штат сотрудников. Но многие смогли пройти коронавирус без потерь. Мы, например, самоорганизовались и перевели часть сотрудников на удаленную работу. Наладили все процессы так, что на сегодня финансовые результаты RIA.com Marketplaces за два квартала этого года выросли на 53%, по сравнению с прошлогодним аналогичным периодом, — говорит Артем Уманец. — Стоит отметить, что Эстонии как государству нужно сделать сейчас упор на привлечение IT-специалистов в нашу страну, поскольку информационные технологии растут быстрее всех отраслей и уже приносят в бюджет большие деньги. Например, в 2019 году в Эстонии на IT-сектор приходилось менее 7% экономики, но целых 28% экономического роста. Сельское хозяйство таких денег не принесет”.

Латвия

В 2010 году безработица в Латвии составляла 19.5%. То есть безработным был почти каждый пятый гражданин этой страны. Но за 10 лет ситуация изменилась кардинально, и на конец 2019 года безработица составляла 6.3% — 61 тысяча человек.

Пандемия, конечно же, нарушила экономическую ситуацию, и по данным Евростата, на конец июня 2020 года в Латвии безработица уже достигла 10.1%, вернувшись на уровень шестилетней давности. В основном рабочие места потеряли люди в сфере туризма, культуры, развлечений и пассажирских перевозок.

По информации Государственного агентства занятости, в Латвии собираются увеличить количество дистанционных курсов для безработных, и именно IT-курсы будут в приоритете.

Стоит отметить, что в Латвии уже давно наблюдается приток IT-специалистов, но в последние пару лет он особенно велик

Литва

Ситуация в Литве похожа на другие страны Балтии. Если в 2010 году безработица составляла 17.8%, то в конце 2019 она застыла на значении в 6.3%.

По данным Евростата, безработица на конец июня выросла до 9.4%. А по данным Биржи труда, на первое августа нынешнего года она составляла уже 12.1%. В стране была зарегистрирована 221 тысяча безработных, что на 83 тысячи больше, чем в 2019 году.

Беларусь

В Беларуси, по данным Министерства труда за первый квартал 2020 года, безработица составляла 0,2%. Но по данным Белстата — 4,1%. Данных за второй квартал официально пока нет.

Единственные данные, которые есть на первое августа 2020 года — по занятости в столице Беларуси, Минске. Так в Комитете по труду в Минском городском совете говорят, что безработица в столице составляет 0.1%. На учете состоит 1038 человек.

Украина

В Украине безработица за последние несколько лет показывала рост и, по сути, держалась на том же уровне, что и 10 лет назад. Если в 2019 году безработица составляла 7.3%, то по данным Государственной службы статистики на начало августа она застыла на отметке в 9.6%. Статус безработного на начало августа в Украине имеют 502 тысячи человек. По неофициальным данным, однако, безработица может составлять около 14%. МВФ в свою очередь прогнозирует, что безработица в Украине в 2020 году составит 12,6%.

Уровень безработицы: Эстония, Латвия, Литва, Беларусь, Украина

Безработица
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