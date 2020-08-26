ГРАФИК | Как менялась безработица за 10 лет: о рынках труда в Эстонии, Латвии, Литве, Беларуси и Украине

Пандемия, конечно же, нарушила экономическую ситуацию, и по данным Евростата, на конец июня 2020 года в Латвии безработица уже достигла 10.1%, вернувшись на уровень шестилетней давности. В основном рабочие места потеряли люди в сфере туризма, культуры, развлечений и пассажирских перевозок.
По информации Государственного агентства занятости, в Латвии собираются увеличить количество дистанционных курсов для безработных, и именно IT-курсы будут в приоритете.
Стоит отметить, что в Латвии уже давно наблюдается приток IT-специалистов, но в последние пару лет он особенно велик
Литва
Ситуация в Литве похожа на другие страны Балтии. Если в 2010 году безработица составляла 17.8%, то в конце 2019 она застыла на значении в 6.3%.
По данным Евростата, безработица на конец июня выросла до 9.4%. А по данным Биржи труда, на первое августа нынешнего года она составляла уже 12.1%. В стране была зарегистрирована 221 тысяча безработных, что на 83 тысячи больше, чем в 2019 году.
Беларусь
В Беларуси, по данным Министерства труда за первый квартал 2020 года, безработица составляла 0,2%. Но по данным Белстата — 4,1%. Данных за второй квартал официально пока нет.
Единственные данные, которые есть на первое августа 2020 года — по занятости в столице Беларуси, Минске. Так в Комитете по труду в Минском городском совете говорят, что безработица в столице составляет 0.1%. На учете состоит 1038 человек.
Украина
В Украине безработица за последние несколько лет показывала рост и, по сути, держалась на том же уровне, что и 10 лет назад. Если в 2019 году безработица составляла 7.3%, то по данным Государственной службы статистики на начало августа она застыла на отметке в 9.6%. Статус безработного на начало августа в Украине имеют 502 тысячи человек. По неофициальным данным, однако, безработица может составлять около 14%. МВФ в свою очередь прогнозирует, что безработица в Украине в 2020 году составит 12,6%.
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