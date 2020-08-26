ГРАФИК | Как менялась безработица за 10 лет: о рынках труда в Эстонии, Латвии, Литве, Беларуси и Украине

Эстония

Еще 10 лет назад, после глобального экономического кризиса конца 2000-х, в Эстонии, как и в других странах Балтии, наблюдалась высокая безработица. По данным Департамента статистики Эстонии, безработными были 16.7%всего трудоспособного населения в возрасте 15-74 лет. Однако за десять лет ситуация изменилась, и на конец 2019 года без работы было лишь 4.4% населения. Пандемия, впрочем, внесла свои коррективы.

Из-за коронавируса пострадал отельный и ресторанный бизнес, из-за чего пришлось сокращать штаты. Поэтому на конец июля безработица вновь выросла до 7.1%, а это около 50 тысяч человек на маленькую Эстонию.

По сравнению с 05.01.2020 занятость в сфере сельского и лесного хозяйства возросла на 14.1%, а в финансовой и страховой деятельности на 2.5%. Не отстает и сектор IT, где занятость выросла на 1.1%. Как говорит председатель правления эстонской компании RIA.com Marketplace, многим IT-компаниям удалось не только пережить карантин, но и преуспеть в развитии.

”Из-за пандемии коронавируса некоторые IT-компании были вынуждены сократить штат сотрудников. Но многие смогли пройти коронавирус без потерь. Мы, например, самоорганизовались и перевели часть сотрудников на удаленную работу. Наладили все процессы так, что на сегодня финансовые результаты RIA.com Marketplaces за два квартала этого года выросли на 53%, по сравнению с прошлогодним аналогичным периодом, — говорит Артем Уманец. — Стоит отметить, что Эстонии как государству нужно сделать сейчас упор на привлечение IT-специалистов в нашу страну, поскольку информационные технологии растут быстрее всех отраслей и уже приносят в бюджет большие деньги. Например, в 2019 году в Эстонии на IT-сектор приходилось менее 7% экономики, но целых 28% экономического роста. Сельское хозяйство таких денег не принесет”.

Латвия

В 2010 году безработица в Латвии составляла 19.5%. То есть безработным был почти каждый пятый гражданин этой страны. Но за 10 лет ситуация изменилась кардинально, и на конец 2019 года безработица составляла 6.3% — 61 тысяча человек.