ГРАФИК: Как идут дела у эстонских аптек

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Ketiapteegid Foto: Fotokollaaž

В связи с шумихой вокруг аптечной реформой фармацевтический рынок Эстонии оказался под пристальным вниманием общественности. Представляем вашему вниманию график, который отражает то, как идут дела у местный сетей аптек на настоящий момент.