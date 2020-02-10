10.02.2020, 18:22

ГРАФИК: Как идут дела у эстонских аптек

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Ketiapteegid
KetiapteegidFoto: Fotokollaaž

В связи с шумихой вокруг аптечной реформой фармацевтический рынок Эстонии оказался под пристальным вниманием общественности. Представляем вашему вниманию график, который отражает то, как идут дела у местный сетей аптек на настоящий момент.

Смотрите график!

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