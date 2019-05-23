ГРАФИК | Исследование: жители Эстонии недовольны уровнем обслуживания предприятий инфраструктуры и компаний по вывозу мусора

Сравнительное исследование NPS, охватывающее 57 предприятий, показало, что по сравнению с прошлым годом общая оценка качества обслуживания немного улучшилась — средний индекс лояльности предприятий в большей или меньшей степени вырос во всех рассматриваемых сферах. Несмотря на то, что наиболее заметно улучшились оценки строительных магазинов и магазинов розничной торговли, они по-прежнему находятся в середине или в конце рейтинга.

Лучший сервис клиенты получали при посещении кино Kosmos IMAX и отправке посылок Itella Smartpost. Как и в прошлом году, высокие индексы лояльности имеют также заправочные станции и паромные компании.

”В ходе исследования 2254 жителя Эстонии в возрасте 15–74 оценили свой опыт обслуживания на основе последних реальных контактов — например, посещения представительства, конторы или магазина, или общения по телефону и электронной почте, — отметила эксперт Kantar Emor Леле Аак. — В случае с посылками стоит отметить, что люди, использующие почтоматы, могут вообще не сталкиваться с работниками компании, но жителей Эстонии это устраивает, в остальном процесс отправки посылок можно назвать очень удобным”.