ГРАФИК | Исследование: жители Эстонии недовольны уровнем обслуживания предприятий инфраструктуры и компаний по вывозу мусора

По словам Аак, главным изменением в рейтинге можно назвать то, что в ТОП-5, который два года подряд состоял из одних и тех же предприятий, место кинотеатра Artis занял Tallink, предлагающий возможности для развлечений и путешествий. ”В первой пятерке три места заняли различные кинотеатры. Между ними прочную позицию занимает Itella Smartpost”. В первую десятку вошел также конкурент Itella — компания DPD.
Аак отметила, что сюрпризом не стали и высокие оценки автозаправочных станций во главе с Circle K и Neste. В первую треть рейтинга входят такие лидеры обслуживания в своих сферах как Südameapteek и Apotheka, Maksimarket и Telia.
Хотя количество различных поставщиков услуг в банковской и телекоммуникационной сферах в Эстонии невелико, оценки действующих в этой сфере предприятий очень разнятся. В банковской сфере на первый план выходят небольшие местные банки LHV и Coop Pank. Посредственное или даже плохое впечатление оставляют контакты с крупными предприятиями инфраструктуры и компаниями по вывозу отходов. ”Скорее всего, необходимость коммуникации с этими предприятиями вызвана какой-то проблемой, поэтому негативные эмоции омрачают весь процесс”, — сказала Аак.
В общей сложности Kantar Emor изучил в сравнительном исследовании Net Promoter Score (NPS) индексы лояльности 57 крупнейших предприятий в 12 областях и составил на их основе рейтинг. Отдельно рассматривали области розничной торговли, аптеки, автозаправки, телекоммуникационные услуги, банки, страхование, кино, предприятия инфраструктуры, строительные магазины, вывоз отходов и паромные компании.