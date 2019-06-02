ГРАФИК | Иногородние депутаты Рийгикогу тратят на жилье до 800 евро. Кому и сколько компенсируют?

Максимально живущим за пределами Таллинна и граничащих с ним самоуправлений депутатам компенсируют достигающую 801 евро и 88 центов стоимость аренды.

За почти всю предусмотренную сумму снимает себе жилье в Таллинне центрист Дмитрий Дмитриев, плата за аренду квартиры которого в месяц составляет 800 евро. Квартиру того же ценового класса снимает член фракции Социал-демократической партии Хельё Пикхоф, которая просит за жилье компенсацию в 790 евро.

По цене на несколько десятков евро дешевле (750 евро) снимает квартиру член фракции EKRE Мерри Аарт, входящий во фракцию Партии реформ Андрус Сеэме (также 750 евро) и социал-демократ Кальви Кыва, плата за аренду квартиры которого составляет 740 евро в месяц.