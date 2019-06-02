02.06.2019, 12:35

ГРАФИК | Иногородние депутаты Рийгикогу тратят на жилье до 800 евро. Кому и сколько компенсируют?

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Heljo Pikhof, Kalvi Kõva, Dmitri Dmitrijev, Jaak Madison ja Anneli Ott
Heljo Pikhof, Kalvi Kõva, Dmitri Dmitrijev, Jaak Madison ja Anneli OttFoto: Fotokollaaž

Среди принесших должностную присягу в начале апреля депутатов Рийгикогу 24 живущих за пределами Таллинна, которые попросили компенсировать расходы на снятую в столице квартиру.

Максимально живущим за пределами Таллинна и граничащих с ним самоуправлений депутатам компенсируют достигающую 801 евро и 88 центов стоимость аренды.

За почти всю предусмотренную сумму снимает себе жилье в Таллинне центрист Дмитрий Дмитриев, плата за аренду квартиры которого в месяц составляет 800 евро. Квартиру того же ценового класса снимает член фракции Социал-демократической партии Хельё Пикхоф, которая просит за жилье компенсацию в 790 евро.

По цене на несколько десятков евро дешевле (750 евро) снимает квартиру член фракции EKRE Мерри Аарт, входящий во фракцию Партии реформ Андрус Сеэме (также 750 евро) и социал-демократ Кальви Кыва, плата за аренду квартиры которого составляет 740 евро в месяц.

Самые скромные расходы на жилье у члена фракции EKRE Яака Мадисона, плата за аренду квартиры которого составляет 450 евро в месяц. За ним следуют председатель Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер, член фракции Центристской партии Аннели Отт и депутат от Социал-демократической партии Катри Райк, все они живут в рабочие дни в квартире, плата за аренду которой составляет 500 евро.

У части депутатов в стоимость входят и расходы на коммунальные услуги, но у кого конкретно, хозяйственный отдел Рийгикогу не обнародовал.

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