ГРАФИК | Иногородние депутаты Рийгикогу тратят на жилье до 800 евро. Кому и сколько компенсируют?

По цене на несколько десятков евро дешевле (750 евро) снимает квартиру член фракции EKRE Мерри Аарт, входящий во фракцию Партии реформ Андрус Сеэме (также 750 евро) и социал-демократ Кальви Кыва, плата за аренду квартиры которого составляет 740 евро в месяц.
Самые скромные расходы на жилье у члена фракции EKRE Яака Мадисона, плата за аренду квартиры которого составляет 450 евро в месяц. За ним следуют председатель IsamaaХелир-Валдор Сеэдер, член фракции Центристской партии Аннели Отт и депутат от Социал-демократической партии Катри Райк, все они живут в рабочие дни в квартире, плата за аренду которой составляет 500 евро.
У части депутатов в стоимость входят и расходы на коммунальные услуги, но у кого конкретно, хозяйственный отдел Рийгикогу не обнародовал.